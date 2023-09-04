Пономарёв заявил, что Фернандес скоро сядет в «Зените» на скамейку

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв призвал болельщиков перестать говорить о защитнике петербургского «Зенита» Марио Фернандесе.

«Да хватит уже говорить о нём! Спросите у любого профессионала, вам ответят — Фернандес не умеет играть в обороне. В сборную Бразилии ведь его не взяли в своё время. Не будет он в «Зените» играть, на скамейку присядет», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 года по 2021-й и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Фернандес будет стабильно выходить в основном составе команды из Санкт-Петербурга.