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Пономарёв заявил, что Фернандес скоро сядет в «Зените» на скамейку

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Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв призвал болельщиков перестать говорить о защитнике петербургского «Зенита» Марио Фернандесе.
Пономарёв заявил, что Фернандес скоро сядет в «Зените» на скамейку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Да хватит уже говорить о нём! Спросите у любого профессионала, вам ответят — Фернандес не умеет играть в обороне. В сборную Бразилии ведь его не взяли в своё время. Не будет он в «Зените» играть, на скамейку присядет», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 года по 2021-й и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Фернандес будет стабильно выходить в основном составе команды из Санкт-Петербурга.

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