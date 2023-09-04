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Камоцци: Абаскаль не способен тренировать «Спартак»

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль не контролирует раздевалку.

«Думаю, сейчас уже становится понятно, что у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак». На данный момент он не способен на это. Есть ощущение, что он не контролирует раздевалку», — цитирует Камоцци «РБ Спорт». 

46-летний белорусский специалист является наставником екатеринбургского «Урала», с которым клуб подписал контракт в августе 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал работу Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

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