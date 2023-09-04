Заболотный — о стычке с игроками «Зенита»: ребята исподтишка действуют, какой‑то колхоз
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Да ребята исподтишка действуют. Не очень понятен был смысл. Партнёр мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».
Встреча между командами завершилась со счётом 1:1. Нападающий отметился голом на четвёртой минуте игры.
«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).
Ранее сообщалось, что Сергей Семак недоволен судейством в РПЛ в сезоне-2023/24.