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Заболотный — о стычке с игроками «Зенита»: ребята исподтишка действуют, какой‑то колхоз

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал потасовку с игроками «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Заболотный — о стычке с игроками «Зенита»: ребята исподтишка действуют, какой‑то колхоз
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Да ребята исподтишка действуют. Не очень понятен был смысл. Партнёр мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1. Нападающий отметился голом на четвёртой минуте игры.

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что Сергей Семак недоволен судейством в РПЛ в сезоне-2023/24.

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