Галактионов заявил, что травмированный Морозов вряд ли поедет в сборную России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что защитник московского клуба Евгений Морозов не отправится в расположение сборной России по футболу из-за травмы.

«Морозов, думаю, не поедет в сборную. На сегодняшний день он не тренируется», — цитирует Галактионова ТАСС.

Морозов в сезоне-2023/24 в трёх матчах за «Локомотив» в чемпионате России не отметился результативными действиями. 22-летний защитник пропустил матч седьмого тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (3:2).

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что испытывает гордость после вызова восьми игроков столичной команды в сборную России по футболу.