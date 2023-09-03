Узнать больше

Галактионов заявил, что травмированный Морозов вряд ли поедет в сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что защитник московского клуба Евгений Морозов не отправится в расположение сборной России по футболу из-за травмы.

«Морозов, думаю, не поедет в сборную. На сегодняшний день он не тренируется», — цитирует Галактионова ТАСС.

Морозов в сезоне-2023/24 в трёх матчах за «Локомотив» в чемпионате России не отметился результативными действиями. 22-летний защитник пропустил матч седьмого тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (3:2).

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что испытывает гордость после вызова восьми игроков столичной команды в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить