Галактионов заявил, что травмированный Морозов вряд ли поедет в сборную России
«Морозов, думаю, не поедет в сборную. На сегодняшний день он не тренируется», — цитирует Галактионова ТАСС.
Морозов в сезоне-2023/24 в трёх матчах за «Локомотив» в чемпионате России не отметился результативными действиями. 22-летний защитник пропустил матч седьмого тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (3:2).
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что испытывает гордость после вызова восьми игроков столичной команды в сборную России по футболу.