Дзюба — о победе над «Балтикой»: постараемся в следующий раз без валидола

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что футболисты московской команды будут стараться в будущем не доводить матчи до нервной концовки.

«Всех с тяжёлой и очень важной победой. Постараемся в следующий раз без валидола. Будем работать. Идём дальше», — написал Дзюба в своём Telegram-канале.

«Локомотив» в первом тайме забил «Балтике» три мяча, однако в итоге матч завершился со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. В составе столичного клуба отличились Дзюба, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. В команде с берегов Балтийского моря мячи забили Гедеон Гузина и Сергей Пряхин.

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Балтики» три очка и последняя позиция.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подверг критике игру своих подопечных во втором тайме матча седьмого тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».