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«Динамо» обыграло «Ростов» в матче 7-го тура и поднялось на второе место в РПЛ

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Московское «Динамо» нанесло поражение в гостях «Ростову» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» обыграло «Ростов» в матче 7-го тура и поднялось на второе место в РПЛ
  • РИА Новости

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.

Мячи забили Денис Макаров (10-я минута), Муми Нгамалё (42-я). У Вячеслава Грулёва (90-я) автогол.

Команда Валерия Карпина доигрывала матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Романа Тугарева (34-я).

Бело-голубые набрали 14 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Ростов» (семь) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее новичок «Динамо» Луис Чавес сравнил уровень РПЛ и чемпионата Мексики.

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