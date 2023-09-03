«Динамо» обыграло «Ростов» в матче 7-го тура и поднялось на второе место в РПЛ

Московское «Динамо» нанесло поражение в гостях «Ростову» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.

Мячи забили Денис Макаров (10-я минута), Муми Нгамалё (42-я). У Вячеслава Грулёва (90-я) автогол.

Команда Валерия Карпина доигрывала матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Романа Тугарева (34-я).

Бело-голубые набрали 14 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Ростов» (семь) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее новичок «Динамо» Луис Чавес сравнил уровень РПЛ и чемпионата Мексики.