«Динамо» обыграло «Ростов» в матче 7-го тура и поднялось на второе место в РПЛ
- РИА Новости
Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.
Мячи забили Денис Макаров (10-я минута), Муми Нгамалё (42-я). У Вячеслава Грулёва (90-я) автогол.
Команда Валерия Карпина доигрывала матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Романа Тугарева (34-я).
Бело-голубые набрали 14 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Ростов» (семь) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).
Ранее новичок «Динамо» Луис Чавес сравнил уровень РПЛ и чемпионата Мексики.