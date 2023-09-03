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Семак считает, что Фернандес станет лидером «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Марио Фернандес будет стабильно выходить в основном составе команды из Санкт-Петербурга.
Семак считает, что Фернандес станет лидером «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Думаю, Фернандес становится лидером команды, игроком основной обоймы», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Бывший полузащитник московского ЦСКА подчеркнул, что Фернандес «никогда не давал усомниться в своей порядочности».

«Он много лет играл в ЦСКА, хотя у него были предложения от других клубов. Марио — это настоящий пример для нашей молодёжи», — добавил Семак.

«Зенит» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура чемпионата России. Фернандес вышел со стартовым свистком и провёл на поле 82 минуты.

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА освистали Фернандеса перед матчем с «Зенитом».

 

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