Семак считает, что Фернандес станет лидером «Зенита»
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«Думаю, Фернандес становится лидером команды, игроком основной обоймы», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Бывший полузащитник московского ЦСКА подчеркнул, что Фернандес «никогда не давал усомниться в своей порядочности».
«Он много лет играл в ЦСКА, хотя у него были предложения от других клубов. Марио — это настоящий пример для нашей молодёжи», — добавил Семак.
«Зенит» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура чемпионата России. Фернандес вышел со стартовым свистком и провёл на поле 82 минуты.
«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).
Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА освистали Фернандеса перед матчем с «Зенитом».