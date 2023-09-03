Кержаков взял на себя вину за пропущенный мяч на первых минутах встречи с ЦСКА

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков взял на себя вину за пропущенный мяч в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.

«Неудачно обработал мяч. Это моя ошибка, естественно, а чья ещё? Вопросов к тому, кто отдаёт, у меня нет. Насчёт команды не знаю, меня этот эпизод не выбил из колеи», — цитирует Кержакова РИА Новости.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов прокомментировал выход 15 легионеров в стартовых составах ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита».