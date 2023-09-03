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Дубль Кручинина помог «Торпедо» победить «Локомотив» на старте сезона КХЛ

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Нижегородское «Торпедо» победило ярославский «Локомотив» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Кручинина помог «Торпедо» победить «Локомотив» на старте сезона КХЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась со счётом 5:2.

В составе нижегородцев отличились Николай Коваленко (пятая минута), Алексей Кручинин (восьмая, 59-я), Сергей Гончарук (46-я), Василий Атанасов (51-я). У ярославцев забросили Рушан Рафиков (34-я) и Денис Алексеев (50-я).

Следующие матчи «Торпедо» проведёт дома против СКА, «Локомотив» примет «Трактор». Обе игры пройдут 6 сентября.

Ранее ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, переиграв на своем льду владивостокский «Адмирал».

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