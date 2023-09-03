Аспинэлл заявил, что готов подраться с Павловичем

Британский боец смешанных единоборств (MMA) Том Аспинэлл заявил, что готов подраться с россиянином Сергеем Павловичем.

«Для меня остаётся только один потенциальный соперник — большой русский парень, с которым никто не хочет драться, и я с удовольствием выйду и приму этот бой», — приводит слова Аспинэлла YouTube-канал The Mac Life.

Павлович занимает первую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. У 31-летнего россиянина 18 побед и одно поражение.

На счету Аспинэлла 13 побед при трёх поражениях в MMA.

Ранее сообщалось, что Павлович будет запасным на титульный бой UFC Джонс — Миочич.