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Аспинэлл заявил, что готов подраться с Павловичем

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Британский боец смешанных единоборств (MMA) Том Аспинэлл заявил, что готов подраться с россиянином Сергеем Павловичем.
Аспинэлл заявил, что готов подраться с Павловичем
  • Gettyimages.ru

«Для меня остаётся только один потенциальный соперник — большой русский парень, с которым никто не хочет драться, и я с удовольствием выйду и приму этот бой», — приводит слова Аспинэлла YouTube-канал The Mac Life.

Павлович занимает первую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. У 31-летнего россиянина 18 побед и одно поражение.

На счету Аспинэлла 13 побед при трёх поражениях в MMA.

Ранее сообщалось, что Павлович будет запасным на титульный бой UFC Джонс — Миочич.

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