Аспинэлл заявил, что готов подраться с Павловичем
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«Для меня остаётся только один потенциальный соперник — большой русский парень, с которым никто не хочет драться, и я с удовольствием выйду и приму этот бой», — приводит слова Аспинэлла YouTube-канал The Mac Life.
Павлович занимает первую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. У 31-летнего россиянина 18 побед и одно поражение.
На счету Аспинэлла 13 побед при трёх поражениях в MMA.
Ранее сообщалось, что Павлович будет запасным на титульный бой UFC Джонс — Миочич.