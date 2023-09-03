Бывший футболист ЦСКА Шарлия отправил соперника в нокаут ударом в голову

Бывший защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия, ныне выступающий за «Хайдук», отправил в нокаут нападающего «Истры 1961» Анте Эрцега в матче чемпионата Хорватии.

На 90-й минуте встречи Шарлия ударил ногой в голову Эрцегу, пытаясь выбить мяч.

В результате защитник получил жёлтую карточку, а нападающему оказали помощь на поле.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Истры 1961».

Таким образом, «Хайдук» потерпел первое поражение в национальном первенстве в нынешнем сезоне. Команда из Сплита после шести туров набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продолжает работу по поиску футболистов для усиления.