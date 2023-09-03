Бывший футболист ЦСКА Шарлия отправил соперника в нокаут ударом в голову
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На 90-й минуте встречи Шарлия ударил ногой в голову Эрцегу, пытаясь выбить мяч.
В результате защитник получил жёлтую карточку, а нападающему оказали помощь на поле.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Истры 1961».
Таким образом, «Хайдук» потерпел первое поражение в национальном первенстве в нынешнем сезоне. Команда из Сплита после шести туров набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продолжает работу по поиску футболистов для усиления.