Ловчев: Дуарте — это безобразие и издевательство над «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал защитника команды Алексиса Дуарте за игру в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Дуарте — это безобразие и издевательство над «Спартаком». Ему давалось достаточно шансов, чтобы понять, что это слабый защитник, а расплачивается за его ошибки вся команда. Он валит в каждой игре!» — написал Ловчев в Telegram-канале.

Экс-игрок красно-белых не понимает, как 23-летний парагваец попадает в состав.

«Спартак» купил Бабича, который в первом матче показал определённый уровень. Не критично, что будут два левоногих. Играть должны те, кто лучше», — заключил он.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в восьми матчах за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Подопечные Гильермо Абаскаля с десятью очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» с 17 очками располагаются на первой строчке.

Ранее Ловчев назвал санкт-петербургский «Зенит» фаворитом матча седьмого тура РПЛ с московским ЦСКА.