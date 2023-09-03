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Наумов: «Локомотиву» нужно расторгнуть контракт с Изидором по обоюдному согласию

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию в клубе с нападающим Вильсоном Изидором.
Наумов: «Локомотиву» нужно расторгнуть контракт с Изидором по обоюдному согласию
  • РИА Новости

«Он умеет играть, он сильный футболист, но всем своим видом показывает, что играть не хочет. Смысла держать такого игрока нет никакого. Может быть, расторгнуть контракт по обоюдному согласию без компенсации», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Функционер добавил, что клубу не нужен такой игрок, он будет только вредить команде.

3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что переход Изидора в «Метц» сорвался.

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