Суд Парижа приостановил решение об изъятии студенческого жилья перед ОИ-2024

Административный суд Парижа приостановил решение компании Crous об ограничении аренды студенческих общежитий перед Олимпийскими играми 2024 года.

«Решение не ставит под сомнение вопрос о предоставлении помещений для персонала Олимпийских игр, а скорее ставит вопрос о том, как это было организовано на нынешнем этапе», — цитирует заявление компании Inside the Games.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать до соревнований не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее парижские студенты заявили, что узнали о выселении из общежитий ради Олимпиады из соцсетей.