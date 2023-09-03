Суд Парижа приостановил решение об изъятии студенческого жилья перед ОИ-2024
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«Решение не ставит под сомнение вопрос о предоставлении помещений для персонала Олимпийских игр, а скорее ставит вопрос о том, как это было организовано на нынешнем этапе», — цитирует заявление компании Inside the Games.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать до соревнований не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее парижские студенты заявили, что узнали о выселении из общежитий ради Олимпиады из соцсетей.