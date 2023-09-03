Экс-директор «Спартака» заявил, что Соболев был в ужасе после матча с «Краснодаром»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов подверг критике главного тренера команды Гильермо Абаскаля после поражения от «Краснодара» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне после игры звонил Соболев. Александр был в ужасе. Сказал, что кошмар, без моментов. Руководство должно принять решение, что делать с тренером. Всё идёт не так», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

По его мнению, у 34-летнего испанца не получается выстроить игру.

«Учиться на «Спартаке» — это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а у красно-белых дикие возможности. Купили игроков на €40 млн. Пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет, — это однозначно», — сказал он.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0. После игры главный тренер красно-белых взял на себя вину за поражение.

Подопечные Абаскаля с десятью очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 17 очками располагается на первой строчке.

Ранее бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци призвал главного тренера Абаскаля подать в отставку.