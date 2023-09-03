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Мельникова заявила, что вопрос допуска на Олимпиаду не повлияет на её карьеру

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что вопрос допуска на Олимпиаду не повлияет на её карьеру.
Мельникова заявила, что вопрос допуска на Олимпиаду не повлияет на её карьеру
  • РИА Новости

«Пока я не скажу, что мне захочется закончить для себя гимнастику. Когда ты длительное время не имеешь возможности поехать на главные международные старты, то, конечно, испытываешь недостаток мотивации.

Но мне всё равно удается находить для себя другие причины продолжать заниматься любимой гимнастикой», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее Мельникова завоевала золото в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России.

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