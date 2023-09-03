В ПСЖ рассчитывают расстаться с Навасом до закрытия трансферного окна

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас в скором времени может покинуть команду.

По информации французских СМИ, в клубе ждут предложений от турецких и саудовских команд, руководство планирует расстаться с голкипером до конца трансферного окна.

В прошедшем сезоне Навас на правах аренды провёл в «Ноттингем Форест», сыграл 17 матчей в чемпионате Англии и пропустил 32 мяча. Его контракт с парижским клубом рассчитан до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался продавать «Зениту» Уго Экитике за €40 млн.