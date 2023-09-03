Живоглядов: надо стремиться думать не о стыках, а о еврокубках

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов прокомментировал слова генерального директора клуба Давида Мелик‑Гусейнова.

«Это правильно. Лучше смотреть вперёд и загадывать на хорошее светлое будущее. Надо стремиться думать не о стыках, как раньше это было, а о еврокубках, стремиться из года в год небольшими шагами», — цитирует Живоглядова «Матч ТВ».

Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб в ближайшем будущем сможет заявить о себе на мировой арене.

После семи туров клуб идёт на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.