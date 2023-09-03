Узнать больше

Живоглядов: надо стремиться думать не о стыках, а о еврокубках

Короткая ссылка
Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов прокомментировал слова генерального директора клуба Давида Мелик‑Гусейнова.
Живоглядов: надо стремиться думать не о стыках, а о еврокубках
  • РИА Новости

«Это правильно. Лучше смотреть вперёд и загадывать на хорошее светлое будущее. Надо стремиться думать не о стыках, как раньше это было, а о еврокубках, стремиться из года в год небольшими шагами», — цитирует Живоглядова «Матч ТВ».

Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб в ближайшем будущем сможет заявить о себе на мировой арене.

После семи туров клуб идёт на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить