Шишкарёв заявил о дефиците в России габаритных гандболистов
«Петкович высказывает сожаление, констатируя, что антропометрические данные наших игроков становятся всё более низкими. Сильных, мощных и высоких игроков за два метра в наших отчётах стало так немного, что мы их специально выделяем», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
По его мнению, отсутствие габаритных гандболистов связано с «демографической ситуацией в стране и слабой физической подготовкой нации».
«У девчонок ситуация лучше, главное, чтоб наши молодые таланты, которых мы называем звёздами мирового масштаба, раньше времени не зазвездились», — добавил Шишкарёв.
Главным тренером мужской сборной России является Велимир Петкович. Чемпионат России стартует 8 сентября.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ.