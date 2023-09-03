Шишкарёв заявил о дефиците в России габаритных гандболистов

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что мужские команды национального чемпионата нуждаются в игроках с мощным телосложением.

«Петкович высказывает сожаление, констатируя, что антропометрические данные наших игроков становятся всё более низкими. Сильных, мощных и высоких игроков за два метра в наших отчётах стало так немного, что мы их специально выделяем», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

По его мнению, отсутствие габаритных гандболистов связано с «демографической ситуацией в стране и слабой физической подготовкой нации».

«У девчонок ситуация лучше, главное, чтоб наши молодые таланты, которых мы называем звёздами мирового масштаба, раньше времени не зазвездились», — добавил Шишкарёв.

Главным тренером мужской сборной России является Велимир Петкович. Чемпионат России стартует 8 сентября.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ.