Шалимов: в «Спартаке» назрел определённый вопрос по Абаскалю

Бывший полузащитник миланского «Интера» Игорь Шалимов не исключил, что в скором времени в московском «Спартаке» может смениться главный тренер.

«Что касается Абаскаля и «Спартака», меня ничего не удивляет. Меня удивит, если они быстро разберутся. Определённый вопрос уже назревает», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

«Спартак» не знает вкус побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже на протяжении четырёх матчей. Красно-белые во встрече седьмого тура на выезде проиграли «Краснодару» со счётом 0:2. «Спартак» с десятью очками находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ.