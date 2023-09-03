Узнать больше

Шалимов: в «Спартаке» назрел определённый вопрос по Абаскалю

Короткая ссылка
Бывший полузащитник миланского «Интера» Игорь Шалимов не исключил, что в скором времени в московском «Спартаке» может смениться главный тренер.

«Что касается Абаскаля и «Спартака», меня ничего не удивляет. Меня удивит, если они быстро разберутся. Определённый вопрос уже назревает», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

«Спартак» не знает вкус побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже на протяжении четырёх матчей. Красно-белые во встрече седьмого тура на выезде проиграли «Краснодару» со счётом 0:2. «Спартак» с десятью очками находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить