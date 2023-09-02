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«Наполи» уступил «Лацио» и потерпел первое поражение в Серии А нового сезона

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«Наполи» на своём поле потерпел поражение от «Лацио» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершалась со счётом 2:1 в пользу клуба из столицы Италии.

У победителей мячи забили Луис Альберто (30-я минута), Даити Камада (52-я). В составе действующих чемпионов отличился Пётр Зелиньски (32-я).

«Наполи» с шестью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лацио» (три) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл «Рому» в третьем туре Серии А.

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