«Наполи» уступил «Лацио» и потерпел первое поражение в Серии А нового сезона
Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершалась со счётом 2:1 в пользу клуба из столицы Италии.
У победителей мячи забили Луис Альберто (30-я минута), Даити Камада (52-я). В составе действующих чемпионов отличился Пётр Зелиньски (32-я).
«Наполи» с шестью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лацио» (три) располагается на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл «Рому» в третьем туре Серии А.