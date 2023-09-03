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Денисов: «Спартаку» не хватало разнообразия в атаке в матче с «Краснодаром»

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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов считает, что «Краснодар» заслуженно одержал победу в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Нужно разбирать более детально, чтобы сказать, что не получилось. Если с ходу, то не хватало разнообразия в атаке, узко играли. Хочется быть стабильными, играть и в Кубке, и в чемпионате хорошо и быть результативными. Но усталость накапливается», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Ивича. Мячи забили Кордоба (39-я минута) и Сперцян (83-я, пенальти).

«Краснодар» с 17 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице, «Спартак» с десятью очками находится на десятой позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.

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