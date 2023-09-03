Денисов: «Спартаку» не хватало разнообразия в атаке в матче с «Краснодаром»
«Нужно разбирать более детально, чтобы сказать, что не получилось. Если с ходу, то не хватало разнообразия в атаке, узко играли. Хочется быть стабильными, играть и в Кубке, и в чемпионате хорошо и быть результативными. Но усталость накапливается», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».
Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Ивича. Мячи забили Кордоба (39-я минута) и Сперцян (83-я, пенальти).
«Краснодар» с 17 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице, «Спартак» с десятью очками находится на десятой позиции.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.