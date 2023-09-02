Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак» абсолютно во всём в матче РПЛ

Нападающий Джон Кордоба считает, что «Краснодар» заслуженно одержал победу над московским «Спартаком» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Мне кажется, что мы превосходили «Спартак» абсолютно во всём. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уезжаем на первом месте в перерыв», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

Автор первого мяча в ворота московской команды заявил, что ему помог отличиться «инстинкт нападающего».

«Мы это отрабатываем с ребятами. Я рад, что мы добились победы», — добавил 30-летний колумбийский форвард.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Ивича. Мячи забили Кордоба (39-я минута) и Эдуард Сперцян (83-я, пенальти).

«Краснодар» с 17 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с десятью очками находится на 10-й позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.