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Ивич — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: я горд игроками

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе своей команды над «Спартаком» в матче седьмого тура РПЛ.

«Мы были лучшей командой на поле. Обе команды показали интересный футбол. Мы сделали то, что хотели, то, на что настраивались. Получили три очка и довольны своим местом в турнирной таблице. Я горд игроками. Видно, что они научились сохранять результат», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0.

Мячи забили нападающий Джон Кордоба (39-я минута) и Эдуард Сперцян (83-я, пенальти).

Таким образом, «Краснодар» с 17 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с десятью очками находится на десятой позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.

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