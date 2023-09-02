Гол Теля принёс «Баварии» победу в матче Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха
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Игра на стадионе «Боруссия-Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Томаса Тухеля.
В составе команды из Мюнхена мячи забили Лерой Зане (58-я минута), Матис Тель (87-я). У хозяев поля отличился Коу Итакура (30-я).
«Бавария» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице. «Боруссия» (одно) располагается на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» и «Хайденхайм» сыграли вничью в матче третьего тура Бундеслиги.