Гол Теля принёс «Баварии» победу в матче Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

«Бавария» в гостях нанесла поражение «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Боруссия-Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Томаса Тухеля.

В составе команды из Мюнхена мячи забили Лерой Зане (58-я минута), Матис Тель (87-я). У хозяев поля отличился Коу Итакура (30-я).

«Бавария» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице. «Боруссия» (одно) располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» и «Хайденхайм» сыграли вничью в матче третьего тура Бундеслиги.