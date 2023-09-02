ЦСКА с фанатами определит, стоит ли закрашивать граффити с изображением Фернандеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что решение об удалении граффити с изображением бывшего защитника армейской команды Марио Фернандеса ещё не принято.

«Будут решать болельщики. Мы видим, что многие выступают за то, чтобы закрасить, видим большое количество подписей, ценим каждый комментарий по этой теме», — цитирует Брейдо ТАСС.

Он подчеркнул, что ЦСКА намерен принять «выверенное решение, правильное, вдумчивое». По его словам, решение по Фернандесу, возможно, будет принято на ближайшей встрече с поклонниками столичной команды.

«Но сегодня это не то, что мы хотим встраивать в повестку накануне матча со стороны клуба», — заключил Брейдо.

В составе ЦСКА защитник провёл 259 матчей и забил девять мячей. Фернандес летом подписал контракт с петербургским «Зенитом».

Ранее Сергей Семак заявил, что Фернандес покажет свой максимум в матче с ЦСКА.