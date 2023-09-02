ЦСКА с фанатами определит, стоит ли закрашивать граффити с изображением Фернандеса
- РИА Новости
«Будут решать болельщики. Мы видим, что многие выступают за то, чтобы закрасить, видим большое количество подписей, ценим каждый комментарий по этой теме», — цитирует Брейдо ТАСС.
Он подчеркнул, что ЦСКА намерен принять «выверенное решение, правильное, вдумчивое». По его словам, решение по Фернандесу, возможно, будет принято на ближайшей встрече с поклонниками столичной команды.
«Но сегодня это не то, что мы хотим встраивать в повестку накануне матча со стороны клуба», — заключил Брейдо.
В составе ЦСКА защитник провёл 259 матчей и забил девять мячей. Фернандес летом подписал контракт с петербургским «Зенитом».
Ранее Сергей Семак заявил, что Фернандес покажет свой максимум в матче с ЦСКА.