Узнать больше

Осинькин — о победе над «Факелом»: мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра

Короткая ссылка
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Факелом» в седьмом туре РПЛ.
Осинькин — о победе над «Факелом»: мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра
  • РИА Новости

«Не хочу про эти ощущения. Это всё на середине первого круга, когда вся борьба ещё впереди. Мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра. На маленький перерыв уходим с хорошим настроением. Надо подлатать наши «болячки» и идти дальше», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:0.

В составе самарской команды отличились Фернандо Костанца (28-я минута), Амар Рахманович (66-я), Владислав Шитов (70-я).

«Крылья Советов» с 14 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с четырьмя очками находится на 14-й позиции.

Ранее «Пари НН» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить