Осинькин — о победе над «Факелом»: мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Факелом» в седьмом туре РПЛ.

«Не хочу про эти ощущения. Это всё на середине первого круга, когда вся борьба ещё впереди. Мы пока играем хорошо, но точно это не чемпионская игра. На маленький перерыв уходим с хорошим настроением. Надо подлатать наши «болячки» и идти дальше», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:0.

В составе самарской команды отличились Фернандо Костанца (28-я минута), Амар Рахманович (66-я), Владислав Шитов (70-я).

«Крылья Советов» с 14 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с четырьмя очками находится на 14-й позиции.

Ранее «Пари НН» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.