Юран — о победе над «Рубином»: лишний раз наша команда показала характер

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал победу над «Рубином» в матче седьмого тура РПЛ.

«В целом было ожидаемо, что игра с «Рубином» будет тяжёлая, у парней соперника запредельный настрой. Мы заставили соперника ошибиться в первом тайме. Смотрели и разбирали их. Лишний раз наша команда показала характер, что нравится любому тренеру. Парни молодцы, по‑другому в футбол нельзя играть», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 2:1.

В составе нижегородской команды мячи забили Николай Калинский (16-я минута) и Эдгар Севикян (28-я). У казанцев отличился Кирилл Гоцук (50-я).

«Пари НН» с десятью очками расположился на шестой строчке таблицы чемпионата России, «Рубин» с шестью очками находится на 13-м месте.

Ранее грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.