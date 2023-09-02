Чанов: ЦСКА остаётся надеяться на молодёжь

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочу, чтобы ЦСКА победил «Зенит». Но петербуржцы сейчас выглядят лучше по составу, потому что подобрали футболистов. ЦСКА остаётся надеяться на молодёжь и тот футбол, который прививает Федотов», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30 мск.

«Зенит» с 13 очками занимает второе место в чемпионате России. ЦСКА с десятью очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА принял решение убрать портрет защитника Марио Фернандеса из подтрибунного помещения на домашнем стадионе.