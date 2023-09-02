«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» на старте сезона-2023/24
- РИА Новости
Игра на стадионе «Уралец» завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Зборовский (9-я минута), Брукс Мэйсек (55-я). В овертайме забитой шайбой отличился Джесси Блэкер.
У проигравших забили Максим Мухаметов (40-я), Никита Михайлис (51-я).
«Автомобилист» 4 сентября примет на своём льду «Салават Юлаев». «Металлург» 5 сентября сыграет с ЦСКА.
Ранее «Спартак» проиграл «Куньлуню» на старте сезона-2023/24 КХЛ.