Жамнов: при всём уважении к «Куньлуню» «Спартак» сам проиграл матч
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«Ребята делали всё, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику, но при всём уважении к «Куньлуню» мы сами проиграли матч. Мы проиграли сами, виноваты, есть время всё это проанализировать», — цитирует Жамнова «Чемпионат».
Встреча завершилась со счётом 3:4.
В составе красно-белых шайбы забросили Михал Чайковски (20-я минута), Николай Голдобин (22-я) и Павел Порядин (59-я). У китайцев голы оформили Девин Броссо (пятая), Цзян Фу (седьмая), Джейк Челиос (20-я) и Джейсон Фрэм (42-я).
«Спартак» 4 сентября сыграет с «Северсталью», а «Куньлунь» в этот же день проведёт матч с «Сочи».
Ранее «Авангард» на своём льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).