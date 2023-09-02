Жамнов: при всём уважении к «Куньлуню» «Спартак» сам проиграл матч

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды от «Куньлунь Ред Стар».

«Ребята делали всё, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику, но при всём уважении к «Куньлуню» мы сами проиграли матч. Мы проиграли сами, виноваты, есть время всё это проанализировать», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 3:4.

В составе красно-белых шайбы забросили Михал Чайковски (20-я минута), Николай Голдобин (22-я) и Павел Порядин (59-я). У китайцев голы оформили Девин Броссо (пятая), Цзян Фу (седьмая), Джейк Челиос (20-я) и Джейсон Фрэм (42-я).

«Спартак» 4 сентября сыграет с «Северсталью», а «Куньлунь» в этот же день проведёт матч с «Сочи».

Ранее «Авангард» на своём льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).