Узнать больше

Жамнов: при всём уважении к «Куньлуню» «Спартак» сам проиграл матч

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды от «Куньлунь Ред Стар».
Жамнов: при всём уважении к «Куньлуню» «Спартак» сам проиграл матч
  • Gettyimages.ru

«Ребята делали всё, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику, но при всём уважении к «Куньлуню» мы сами проиграли матч. Мы проиграли сами, виноваты, есть время всё это проанализировать», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 3:4.

В составе красно-белых шайбы забросили Михал Чайковски (20-я минута), Николай Голдобин (22-я) и Павел Порядин (59-я). У китайцев голы оформили Девин Броссо (пятая), Цзян Фу (седьмая), Джейк Челиос (20-я) и Джейсон Фрэм (42-я). 

«Спартак» 4 сентября сыграет с «Северсталью», а «Куньлунь» в этот же день проведёт матч с «Сочи».

Ранее «Авангард» на своём льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить