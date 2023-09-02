Ромащенко — о победе «Ахмата» над «Уралом»: мы скрупулёзно готовились и разбирали соперника
- РИА Новости
«Как и всегда, мы скрупулёзно готовились и разбирали соперника, изучали его сильные и слабые стороны, манеру игры. «Урал» — очень неплохая команда, у неё хороший тренер. Результат всегда важен, но мы осознаём, куда нам нужно двигаться», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.
В составе грозненской команды пенальти реализовал Мохамед Конате на 43-й минуте.
«Ахмат» с десятью очками расположился на восьмой строчке таблицы чемпионата России, «Урал» занимает третье место (13).
Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Урала» от «Ахмата» в матче седьмого тура РПЛ.