Ромащенко — о победе «Ахмата» над «Уралом»: мы скрупулёзно готовились и разбирали соперника

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о победе своей команды над «Уралом» в матче седьмого тура РПЛ.

«Как и всегда, мы скрупулёзно готовились и разбирали соперника, изучали его сильные и слабые стороны, манеру игры. «Урал» — очень неплохая команда, у неё хороший тренер. Результат всегда важен, но мы осознаём, куда нам нужно двигаться», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.

В составе грозненской команды пенальти реализовал Мохамед Конате на 43-й минуте.

«Ахмат» с десятью очками расположился на восьмой строчке таблицы чемпионата России, «Урал» занимает третье место (13).

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Урала» от «Ахмата» в матче седьмого тура РПЛ.