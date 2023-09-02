Захарян остался в запасе «Реала Сосьедад» на матче с «Гранадой»

Полузащитник Арсен Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч четвёртого тура Ла Лиги с «Гранадой».

20-летний россиянин начнёт игру на скамейке запасных. Матч между командами начнётся в 15:00 мск.

Захарян дебютировал за клуб, выйдя на замену вместо Брайса Мендеса на 75-й минуте игры третьего тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее «Реал Сосьедад» по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2023/24 попал в группу D.