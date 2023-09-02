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«Пари НН» представил комплект формы с автографом и цитатами писателя Горького

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«Пари НН» и его генеральный партнёр PARI представили альтернативный комплект формы на сезон-2023/24.
«Пари НН» представил комплект формы с автографом и цитатами писателя Горького
  • © Дмитрий Рогожкин/«Пари НН»

Форма выполнена в чёрно-жёлтых тонах и посвящена 155-летию Максима Горького. Джерси украшено вертикальной полосой с перечислением цитат писателя.

Также на воротнике можно увидеть роспись Горького, а на одном из рукавов — его цитату: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

«Нижний Новгород ассоциируется с великим русским писателем Максимом Горьким, у которого в этом году юбилей. Мы решили связать литературу и футбол и выпустили футболки», — сказал директор по спортивному маркетингу букмекерской компании Алексей Левинский.

Футболисты «Пари НН» сыграют в новой форме 2 сентября в матче седьмого тура РПЛ с «Рубином».

Ранее в «Пари НН» поддержали решение Севикяна играть за сборную Армении по футболу.

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