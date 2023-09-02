Эстония откажется от участия в заседании генассамблеи CEV из-за приглашения России
«Если Россию и Белоруссию допустят на конгресс в качестве делегатов, то мы там вряд ли появимся», — цитирует Певкура портал государственного телерадиовещания ERR.
FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге, а также отстранить от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала ожидаемым продление отстранения от турниров.