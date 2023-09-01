Вагаев: хочу встретиться с Туменовым, был бы грандиозный финал
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«После поражения от Слипенко работал над ошибками, постараюсь их больше не допустить. Празерес — опытный и крепкий боец, неплохо борется. Я настроен на тяжёлый бой с Мишелем, если получится, обязательно завершу его досрочно.
После завершения Гран-при можно будет поговорить и о реванше. Насчёт поединка Туменова и Гаджидаудова... У меня уже был бой с Устармагомедом. Хотелось бы встретиться с Туменовым, это был бы грандиозный финал», — приводит слова Вагаева пресс-служба АСА.
На счету Вагаева 21 победа и четыре поражения.
Четвертьфинальный бой Гран-при ACA в полусреднем весе Вагаев — Празерес пройдёт 2 сентября на ACA 162 в Краснодаре.
Ранее сообщалось, что Палмер провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара Туменову.