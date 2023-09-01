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Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24

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В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.
Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Cole

Группа A: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «Клаксвик».

Группа B: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брейдаблик».

Группа C: «Динамо» Загреб, «Виктория», «Астана», «Балкани».

Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».

Группа E: «АЗ Алкмар», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».

Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».

Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин».

Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Нордшелланд».

Групповой турнир пройдёт с 21 сентября по 14 декабря.

Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

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