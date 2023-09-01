Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24
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Группа A: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «Клаксвик».
Группа B: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брейдаблик».
Группа C: «Динамо» Загреб, «Виктория», «Астана», «Балкани».
Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».
Группа E: «АЗ Алкмар», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».
Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».
Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин».
Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Нордшелланд».
Групповой турнир пройдёт с 21 сентября по 14 декабря.
Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.