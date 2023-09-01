Гальченюк: я очень хотел оказаться в СКА

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, почему принял решение перейти в петербургский клуб.

«Я решал свои дела, готовился. Разговоры, в которых я участвовал, были более хоккейные, о контракте я не разговаривал. Первый контакт со СКА? Я был в Калифорнии. На меня вышел Роман Борисович Ротенберг, мы хорошо поговорили. После этого пошёл процесс. Я очень хотел оказаться здесь», — цитирует Гальченюка «Чемпионат».

25 августа СКА объявил о заключении контракта с Гальченюком.

15 июля форварду выдвинули обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах полиции. Американец был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона.

21 августа с него сняли пять из шести обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а ещё 27 отменят после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма.

Ранее сообщалось, что Гальченюк заработает 150 млн рублей за два года в СКА.