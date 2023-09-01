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Кроос заявил, что никогда не будет играть в Саудовской Аравии

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, почему никогда не будет играть в Саудовской Аравии.
Кроос заявил, что никогда не будет играть в Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Каждый принимает решение за себя, как это сделал Криштиану под занавес карьеры. Но я не могу понять тех футболистов, которые на своём пике решают уехать в Саудовскую Аравию. Они говорят об амбициях саудовской лиги, хотя всё дело в больших зарплатах. Это выбор в пользу денег, а не футбола», — приводит слова Крооса Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне 33-летний немец принял участие в трёх матчах за «Реал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Кроос назвал позорищем решение 21-летнего полузащитника испанской «Сельты» Габриэля Вейги перейти в саудовский «Аль-Ахли».

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