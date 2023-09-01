На Украине рассмотрят вопрос о выходе из состава IESF из-за решения вернуть Россию на соревнования

Пресс-служба Федерации киберспорта Украины сообщила, что руководство организации планирует провести совещание, на котором обсудит вопрос выхода из состава Международной федерации киберспорта (IESF).

«Именно принятие этого решения, а также рекомендации со стороны Министерства молодёжи и спорта Украины стали основными причинами снятия с чемпионата мира в румынском городе Яссы. Мы также собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF», — говорится в сообщении.

28 августа Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом.

Решение было принято на съезде Международной федерации киберспорта. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

Ранее сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2 после отмены санкций против России.