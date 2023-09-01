На Украине рассмотрят вопрос о выходе из состава IESF из-за решения вернуть Россию на соревнования
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«Именно принятие этого решения, а также рекомендации со стороны Министерства молодёжи и спорта Украины стали основными причинами снятия с чемпионата мира в румынском городе Яссы. Мы также собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF», — говорится в сообщении.
28 августа Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом.
Решение было принято на съезде Международной федерации киберспорта. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.
Ранее сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2 после отмены санкций против России.