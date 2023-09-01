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Нетфуллин рассказал, как на базе ЦСКА подвесили игрушечную свинью за шею

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Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин рассказал, как в армейском клубе однажды отпраздновали победу над «Спартаком».
Нетфуллин рассказал, как на базе ЦСКА подвесили игрушечную свинью за шею
  • РИА Новости

«Никогда не забуду победу над «Спартаком» в сезоне-2012/13, когда забил Муса. Массажист ЦСКА Михаил Насибов, царствие небесное, после той победы на крыльце базы подвесил игрушечную свинью за шею. Было очень смешно», — приводит слова Нетфуллина Sport24.

30-летний россиянин является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе красно-синих.

В нынешнем сезоне полузащитник выступает за подмосковные «Химки». Он провёл шесть матчей за команду в Первой лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября.

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