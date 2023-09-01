Нападающий СКА Гальченюк: не закрываю для себя дверь в НХЛ

Форвард СКА Алекс Гальченюк рассказал, что планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Мне очень нравилось в Аризоне, у меня там есть дом. Единственное — там очень жарко летом, часто переваливает за 45 градусов. Не вижу ничего, что могло бы помешать построить хорошую команду там. Закрываю ли дверь в НХЛ? Не закрываю. Но на сегодняшний день я игрок СКА. Весь мой фокус здесь», — цитирует Гальченюка «Чемпионат».

25 августа СКА объявил о заключении контракта с Гальченюком.

15 июля форварду выдвинули обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах полиции. Американец был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона.

21 августа с него сняли пять из шести обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а ещё 27 отменят после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма.

Ранее сообщалось, что Гальченюк заработает 150 млн рублей за два года в СКА.