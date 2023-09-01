«Пари НН» объявил о продлении контракта с Нигматуллиным

«Пари Нижний Новгород» продлил контракт с вратарём Артуром Нигматуллиным.

Как сообщается на сайте «Пари НН», новое соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до 2027 года.

Также нижегородский клуб объявил о расторжении контракта с 28-летним аргентинским защитником Лукасом Масоэро по обоюдному согласию сторон.

После шести туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Юрана набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от вызова в сборную России.