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«Пари НН» объявил о продлении контракта с Нигматуллиным

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«Пари Нижний Новгород» продлил контракт с вратарём Артуром Нигматуллиным.

Как сообщается на сайте «Пари НН», новое соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до 2027 года.

Также нижегородский клуб объявил о расторжении контракта с 28-летним аргентинским защитником Лукасом Масоэро по обоюдному согласию сторон.

После шести туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Юрана набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от вызова в сборную России.

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