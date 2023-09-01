Джейкобс: «Ливерпуль» не хочет продавать Салаха в «Аль-Иттихад»
Как сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях, «Ливерпуль» ещё не получил официального предложения по форварду. При этом «Аль-Иттихад» намерен бороться за игрока и готов увеличить своё предложение по футболисту до €200 млн.
По информации источника, «Ливерпуль» не хочет продавать Салаха в «Аль-Иттихад».
В сезоне-2023/24 31-летний египтянин сыграл в трёх матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Бавария» договорились о переходе Гравенберха.