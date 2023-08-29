Жулин: видимо, Горбачёва решила тренера проучить

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачёвой в Москве.

«Ужас какой. Я надеюсь, что она просто к бабушке поехала. Конечно, тренер для неё — самый близкий человек. Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить», — цитирует Жулина СЭ.

Сегодня мама спортсменки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери. Последний раз камеры зафиксировали Алину 28 августа в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Фигуристка вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.

Ранее сообщалось, что пропавшую Горбачёву ищут на катере в Москве-реке.