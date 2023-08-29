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Российские игроки «Тобола» не получили визу в Чехию на матч с «Викторией»

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Четверо футболистов казахстанского «Тобола» рискуют пропустить ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА с чешской «Виктория Пльзень».
Российские игроки «Тобола» не получили визу в Чехию на матч с «Викторией»
  • РИА Новости

Пресс-служба клуба сообщила, что визы в Чехию не получили россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорус Павел Забелин.

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров заявил, что если игроки не получат разрешение на въезд, то клуб может отказаться от игры.

Встреча запланирована на 31 августа. Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу чешской команды.

Ранее Вячеслав Колосков сообщил, что УЕФА никак не может повлиять на выдачу виз отдельными странами.

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