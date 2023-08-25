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Смагин — о сменивших гражданство шахматистах: они будут пытаться вернуться

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин поделился мнением о спортсменах, сменивших гражданство.
Смагин — о сменивших гражданство шахматистах: они будут пытаться вернуться
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Переходы в шахматах практически не связаны со спортивными причинами, многие привыкли играть в Европе и не хотят ездить по Азии. Я думаю, что через какое-то время они будут так или иначе пытаться вернуться», — цитирует Смагина ТАСС.

Он также отметил, что ФШР с переходом шахматистов ничего сделать не может, поэтому организации стоит трезво смотреть на ситуацию и думать, как воспитывать следующее поколение шахматистов.

24 августа гроссмейстер Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское. Спортсмен является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022).

Ранее почётный президент ФШР Анатолий Карпов высказался о смене спортивного гражданства российским гроссмейстером Кириллом Алексеенко.

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