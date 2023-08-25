В Египте одобрили идею проведения матча со сборной России

Член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми высказался о возможном проведении товарищеского матча между национальной командой и сборной России.

«Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча в будущем, но не в этом году. У нас нет конкретного предложения от РФС, но если оно поступит, нам будут важны детали сделки. Главное — место», — цитирует Эль Коми Sport24.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей: с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи.