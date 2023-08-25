Гендиректор «Динамо» считает, что у клуба нет необходимости в новых хоккеистах
«Необходимости у нас на данный момент нет. У нас на данный момент оптимальное количество игроков, есть много талантливой молодёжи, которая заслуживает своего шанса. Мы попытаемся использовать то, что у нас есть на данный момент», — цитирует Сушко ТАСС.
При этом он не исключил, что, если на рынке появится игрок, который заинтересует тренерский штаб, конечно, его попытаются приобрести.
В «Динамо» летом пришли в том числе Никита Гусев, Седрик Пакетт, Егор Петухов, Артём Ильенко и Егор Морозов.
Ранее капитан московского «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что получивший российский паспорт американец Бреннан Менелл скоро начнёт общаться с партнёрами по команде на хорошем русском языке.