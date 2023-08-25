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Гендиректор «Динамо» считает, что у клуба нет необходимости в новых хоккеистах

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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что столичная команда окончила усиление перед стартом в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Необходимости у нас на данный момент нет. У нас на данный момент оптимальное количество игроков, есть много талантливой молодёжи, которая заслуживает своего шанса. Мы попытаемся использовать то, что у нас есть на данный момент», — цитирует Сушко ТАСС.

При этом он не исключил, что, если на рынке появится игрок, который заинтересует тренерский штаб, конечно, его попытаются приобрести.

В «Динамо» летом пришли в том числе Никита Гусев, Седрик Пакетт, Егор Петухов, Артём Ильенко и Егор Морозов.

Ранее капитан московского «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что получивший российский паспорт американец Бреннан Менелл скоро начнёт общаться с партнёрами по команде на хорошем русском языке.

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