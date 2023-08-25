Жамнов: «Спартак» будет бороться как минимум за выход в полуфинал Кубка Гагарина
«Наша задача — создать боеспособный коллектив, чтобы мы не были вспышкой. Создать команду, которая бы каждый сезон боролась хотя бы за выход в финал конференции», — цитирует Жамнова ТАСС.
По словам олимпийского чемпиона Альбервиля, построить хорошую команду не такой простой процесс.
«Мы будем идти постепенно, шаг за шагом. Надеюсь, в дальнейшем будем играть только лучше и лучше. С нас не снимают никаких задач, чтобы команда побеждала и доставляла удовольствие всем», — заключил Жамнов.
Красно-белые 2 сентября в стартовом матче чемпионата примут на своём льду пекинский «Куньлунь Ред Стар». В сезоне-2022/23 «Спартак» не смог пробиться в плей-офф.
Ранее Жамнов не исключил переход нападающего Ильи Ковальчука в команду.